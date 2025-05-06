الجيش الأمريكي يعلق رحلات مروحياته إلى "البنتاغون"

واصطدمت مروحية عسكرية من طراز "بلاك هوك" بطائرة ركاب فوق نهر بوتوماك قرب مطار رونالد ريغان، في يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل جميع ركاب الطائرتين البالغ عددهم 67 شخصا.
جاء هذا القرار بعد حادثة جديدة كادت تتسبب في كارثة يوم الاثنين، عندما اتخذت مروحية عسكرية مسارا غير تقليدي حول البنتاغون واقتربت لمسافة خطيرة جدا (200 قدم فقط) من طائرة مدنية، ما أجبر رحلتين تجاريتين على تغيير مسارهما بشكل مفاجئ لتفادي الاصطدام. تزامن ذلك مع فشل مؤقت في نظام مراقبة الطائرات، مما أعاق قدرة المراقبين الجويين على تتبع موقع المروحية بدقة في الوقت الحقيقي، وأثار موجة انتقادات حادة لإجراءات السلامة الجوية حول المطار.
وأعادت الحادثة الأخيرة إلى الأذهان كارثة يناير، حيث كانت المروحية العسكرية في رحلة تدريبية حين اصطدمت بطائرة ركاب أثناء اقترابها من مدرج المطار، ما أدى إلى إغلاق المطار وفتح تحقيقات موسعة في إجراءات السلامة الجوية.
ودفعت هذه الوقائع الجيش الأمريكي إلى اتخاذ قرار فوري بتعليق جميع رحلات المروحيات إلى البنتاغون، في انتظار نتائج التحقيقات وتعزيز إجراءات الأمان في المجال الجوي للعاصمة الأمريكية.
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