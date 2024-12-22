الجيش الأميركي: نفذنا غارات جوية دقيقة على منشأتين للحوثيين بصنعاء

وذكرت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان أن الضربات تهدف إلى "تعطيل وإضعاف عمليات الحوثيين، ومنها الهجمات على السفن الحربية الأميركية والسفن التجارية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن".
وقال الجيش الأميركي إنه قصف عدة طائرات مسيرة للحوثيين وصاروخ كروز مضاد للسفن فوق البحر الأحمر.
-
أخبار متعلقة
-
دولة جديدة تعتزم حظر منصة "تيك توك" لمدة عام
-
السعودية.. مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في تصادم 20 مركبة
-
وزارة الإعلام السورية تؤكد على أهمية الحذر عند نقل أو تداول أي معلومات
-
الإدارة الجديدة في سوريا تعين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع
-
غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء
-
قطر تعيد فتح سفارتها في دمشق وترفع علمها فوق المبنى
-
اعتراض ثلاث طائرات أوكرانية مسيرة فوق شبه جزيرة القرم
-
مظاهرة حاشدة أمام السفارة الأميركية في هافانا للمطالبة برفع الحصار عن كوبا