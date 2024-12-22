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الجيش الأميركي: نفذنا غارات جوية دقيقة على منشأتين للحوثيين بصنعاء

غارات جوية على صنعاء
غارات جوية على صنعاء
الأحد، 22-12-2024 01:18 ص
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الأميركي السبت إنه نفذ غارات جوية دقيقة على منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة للقيادة والسيطرة تديرها جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.اضافة اعلان


وذكرت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان أن الضربات تهدف إلى "تعطيل وإضعاف عمليات الحوثيين، ومنها الهجمات على السفن الحربية الأميركية والسفن التجارية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن".

وقال الجيش الأميركي إنه قصف عدة طائرات مسيرة للحوثيين وصاروخ كروز مضاد للسفن فوق البحر الأحمر.
 
gnews

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