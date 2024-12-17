الحوثيون: عدوان أميركي يستهدف مجمع العرضي بالعاصمة صنعاء

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) إن "العدوان الأميركي استهدف مجمع العرضي بالعاصمة صنعاء".

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وكان قد قال الجيش الأميركي إنه نفذ ضربة جوية الاثنين، على منشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون في اليمن.