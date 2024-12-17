الحوثيون: عدوان أميركي يستهدف مجمع العرضي بالعاصمة صنعاء

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي في منشور على موقع إكس إن "المنشأة المستهدفة كانت مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين مثل الهجمات على السفن الحربية والتجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".
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