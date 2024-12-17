 
الثلاثاء 2024-12-17 02:49 ص
 

الحوثيون: عدوان أميركي يستهدف مجمع العرضي بالعاصمة صنعاء

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 17-12-2024 02:38 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) إن "العدوان الأميركي استهدف مجمع العرضي بالعاصمة صنعاء".

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وكان قد قال الجيش الأميركي إنه نفذ ضربة جوية الاثنين، على منشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون في اليمن.


وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي في منشور على موقع إكس إن "المنشأة المستهدفة كانت مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين مثل الهجمات على السفن الحربية والتجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

 
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