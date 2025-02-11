الخارجية الأمريكية: حماس شر مطلق

There's not going to be peace in the Middle East as long as a group like Hamas physically controls territory and is the most dominant power in Gaza or anywhere in the Middle East. — @SecRubio pic.twitter.com/pjmvbF463D— Department of State (@StateDept) February 11, 2025
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