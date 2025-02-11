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الخارجية الأمريكية: حماس شر مطلق

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أرشيفية
الثلاثاء، 11-02-2025 10:27 م

الوكيل الإخباري-  وصفت وزارة الخارجية الأمريكية حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالشر المطلق.

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وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمي على منصة "X": "لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط طالما أن جماعة مثل حماس تسيطر فعليا على الأراضي وتشكل القوة الأكثر هيمنة في غزة أو في أي مكان في الشرق الأوسط.".

 

 

 
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