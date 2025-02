الخارجية الأمريكية: حماس شر مطلق

الوكيل الإخباري- وصفت وزارة الخارجية الأمريكية حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالشر المطلق.

وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمي على منصة "X": "لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط طالما أن جماعة مثل حماس تسيطر فعليا على الأراضي وتشكل القوة الأكثر هيمنة في غزة أو في أي مكان في الشرق الأوسط.".