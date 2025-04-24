الخارجية اللبنانية تدعو سفير إيران لالتزام الأعراف الدبلوماسية

وكان وزير الخارجية يوسف رجي استدعى أماني إلى مقر الوزارة، الثلاثاء الماضي، احتجاجا على تصريحاته الأخيرة. وكان يفترض أن يتبلغ موقف لبنان من أمين عام وزارة الخارجية، بسبب وجود رجي خارج لبنان.
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