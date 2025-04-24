الخميس 2025-04-24 03:12 م
 

الخارجية اللبنانية تدعو سفير إيران لالتزام الأعراف الدبلوماسية

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أرشيفية
 
الخميس، 24-04-2025 01:50 م

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الخارجية اللبنانية السفير الإيراني مجتبى أماني إلى التقيد بالأعراف الدبلوماسية، بعد أن استدعته على خلفية انتقاده النقاشات حول نزع سلاح "حزب الله" اللبناني.

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وحضر أماني اليوم الخميس إلى وزارة الخارجية بناءً لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة، والتقى الأمين العام السفير هاني الشميطلي، الذي أبلغه "ضرورة التيّد بالأصول الدبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمها اتفاقية فيينا".

وكان وزير الخارجية يوسف رجي استدعى أماني إلى مقر الوزارة، الثلاثاء الماضي، احتجاجا على تصريحاته الأخيرة. وكان يفترض أن يتبلغ موقف لبنان من أمين عام وزارة الخارجية، بسبب وجود رجي خارج لبنان.

 

RT

 
gnews

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