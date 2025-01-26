السودان.. مقتل نحو 70 شخصا في هجوم على مستشفى بالفاشر

وجاء هذا الإعلان لمدير عام منظمة الصحة العالمية عبر منشور على منصة "إكس" اليوم الأحد، ووصف غيبريسوس الهجوم بأنه "فظيع"، مشيرا إلى أن المستشفى كان مكتظا بالمرضى والمرافقين الذين كانوا يتلقون الرعاية الطبية وقت وقوع الهجوم.
وأكد أن هذا المستشفى هو الوحيد الذي لا يزال يعمل في المدينة المحاصرة، مما يزيد من خطورة الوضع الإنساني في المنطقة.
وكان مسؤولون محليون قد أشاروا إلى أرقام مماثلة أمس السبت، لكن تصريح غيبريسوس يعد أول مصدر وتأكيد دولي على عدد الضحايا.
ولم يحدد غيبريسوس الجهة التي تقف وراء الهجوم، رغم أن مسؤولين هناك ألقوا باللوم على "قوات الدعم السريع".
ولم تعترف قوات "الدعم السريع" على الفور بالاتهام، لكنها كانت تهدد الفاشر في الآونة الأخيرة.
وكان موقع "سودان تربيون" ذكر أن الفاشر تعرضت صباح يوم الجمعة الماضي لهجوم هو الأعنف من نوعه من قبل قوات الدعم السريع التي تفرض حصارا مطبقا على المدينة منذ نحو تسعة أشهر، في خطوة تهدف إلى السيطرة عليها باعتبارها آخر المواقع في إقليم دارفور التي يسيطر عليها الجيش".
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