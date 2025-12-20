السيسي: لم نوجه تهديدًا لإثيوبيا ومطلبنا عدم المساس بحقوقنا

وقال السيسي: "مصر لا تواجه أي إشكالية مع الأشقاء في إثيوبيا، مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل، والتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد الإثيوبي."
وأضاف: "سياسة مصر ثابتة ، لا نتدخل في شؤون الدول ولا نسعى لزعزعة استقرارها، ورغم خلافنا مع إثيوبيا لم نوجه أي تهديد لها، إيمانًا بأن الخلافات تحل بالحوار."
وخلال الحوار التفاعلي مع الوزراء الأفارقة، شدد السيسي على أهمية البنية الأساسية كركيزة للاستقرار في القارة، قائلًا: "البنية الأساسية القوية في أفريقيا هي أساس تقليص النزاعات ودفع عجلة التقدم ، الحلول العسكرية ليست مخرجًا للأزمات، بل الحلول السياسية."
سكاي نيوز
-
