الشرطة الألمانية تعتقل شابا سوريا على خلفية حادثة طعن أمريكي في مدينة دريسدن

وقال الادعاء العام إنه يشتبه بأن الشاب السوري أصاب الأمريكي باستخدام "أداة خطيرة" ونوه البيان بأن الأمر يتعلق بهجوم بسكين.
ويواجه المشتبه به تهمة التسبب في إحداث إصابة بدنية خطيرة. فيما لا تزال عملية البحث جارية عن مشتبه به ثان دون نتيجة حتى الآن.
وكانت الشرطة أوقفت بالفعل الشاب البالغ 21 عاما بعد وقت قصير من الجريمة، لكن النيابة العامة أطلقت سراحه لاحقا لعدم توافر مبررات قانونية للحبس آنذاك بحسب تقديرها. ولأسباب تتعلق بسير التحقيقات، امتنعت كل من نيابة دريسدن وشرطة المدينة عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول مجريات التحقيق.
وقد وقعت حادثة الطعن في ليلة الأحد الماضي، عندما كانت عربة الترام متوقفة عند إحدى المحطات.
ووفقا لتقرير الشرطة، بدأ رجلان من بين مجموعة بمضايقة نساء داخل العربة، فتدخل الشاب الأمريكي، ليُهاجم بعد ذلك بالسكين. وقد أصيب الأمريكي بجرح قطعي عميق في الوجه، ولا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، فيما أكدت الشرطة أنه لم يكن في أي وقت مهددًا بخطر على حياته.
بعد حادثة الطعن، طالبت السفارة الأمريكية في برلين باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد الجناة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
مصر وتركيا توقعان اتفاقًا يزيد من مخاوف الكيان
-
ربع سكان العالم يفتقرون لمياه صالحة للشرب
-
"طيور الخير" الإماراتية تنفذ الإنزال الجوي 80 على قطاع غزة
-
مصر .. مداهمات ناجحة تسفر عن مصادرة سيارات "إسعاف" لترويج المخدرات
-
بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية بعد حديث الموفد الأمريكي توم باراك
-
السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا وتؤكد دعمها لوحدة أراضيها
-
ترامب للرئيس الكوري الجنوبي: "هذا قلمك.. هل ستأخذه معك؟"
-
إسبانيا.. إصابة أكثر من 100 سائح بينهم أطفال بتسمم غذائي في فندق شهير