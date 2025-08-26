الأربعاء 2025-08-27 12:11 ص
 

الشرطة الألمانية تعتقل شابا سوريا على خلفية حادثة طعن أمريكي في مدينة دريسدن

الثلاثاء، 26-08-2025 11:46 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الادعاء العام في مدينة دريسدن الألمانية أنه يشتبه بأن شابا سوريا يبلغ من العمر 21 عاما كان ضالعا بشكل أساسي في حادثة الطعن التي استهدفت شابا أمريكيا داخل ترام في المدينة.اضافة اعلان


وقال الادعاء العام إنه يشتبه بأن الشاب السوري أصاب الأمريكي باستخدام "أداة خطيرة" ونوه البيان بأن الأمر يتعلق بهجوم بسكين.

ويواجه المشتبه به تهمة التسبب في إحداث إصابة بدنية خطيرة. فيما لا تزال عملية البحث جارية عن مشتبه به ثان دون نتيجة حتى الآن.

وكانت الشرطة أوقفت بالفعل الشاب البالغ 21 عاما بعد وقت قصير من الجريمة، لكن النيابة العامة أطلقت سراحه لاحقا لعدم توافر مبررات قانونية للحبس آنذاك بحسب تقديرها. ولأسباب تتعلق بسير التحقيقات، امتنعت كل من نيابة دريسدن وشرطة المدينة عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول مجريات التحقيق.

وقد وقعت حادثة الطعن في ليلة الأحد الماضي، عندما كانت عربة الترام متوقفة عند إحدى المحطات.

ووفقا لتقرير الشرطة، بدأ رجلان من بين مجموعة بمضايقة نساء داخل العربة، فتدخل الشاب الأمريكي، ليُهاجم بعد ذلك بالسكين. وقد أصيب الأمريكي بجرح قطعي عميق في الوجه، ولا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، فيما أكدت الشرطة أنه لم يكن في أي وقت مهددًا بخطر على حياته.

بعد حادثة الطعن، طالبت السفارة الأمريكية في برلين باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد الجناة.

