الولايات المتحدة تبدأ فرض التعرفات المضاعفة على المنتجات الهندية

وشدد ترامب ضغوطه على الهند لاستيرادها مصادر الطاقة من موسكو، والتي تشكّل عائداتها مصدر تمويل أساسيًا للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
ويُتوقَّع أن تضغط الحزمة الجديدة من الرسوم على العلاقات بين الولايات المتحدة والهند، ما قد يوفر للأخيرة حافزًا إضافيًا لتحسين العلاقات مع جارتها الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.
وفي حين فرض الرئيس الأميركي رسومًا جمركية باهظة على حلفاء بلاده ومنافسيها على السواء منذ عودته إلى الرئاسة في كانون الثاني/يناير، إلا أن هذه النسبة البالغة 50 في المئة تُعد من أعلى المستويات التي يواجهها الشركاء التجاريون للولايات المتحدة.
مع ذلك، ستُبقي واشنطن قطاعات مثل الأودية، والمنتجات الصيدلانية، والرقائق، مستثناة من الرسوم الجديدة. ويمكن أن تُفرض عليها تعرفات خاصة منفصلة.
وتندرج الهواتف الذكية ضمن قائمة المنتجات المستثناة. كما أن القطاعات التي سبق للولايات المتحدة أن فرضت عليها رسومًا خاصة، مثل الصلب، والألمنيوم، والسيارات، فمعفاة من الرسوم الوطنية الجديدة على الهند.
-
أخبار متعلقة
-
قتيلة وجريحان في ضربات روسية على خيرسون جنوب أوكرانيا
-
مقتل 6 عناصر من الجيش السوري جراء هجوم إسرائيلي
-
سُمع دوي انفجاره فجر اليوم.. الاحتلال يعترض صاروخاً اُطلق من اليمن
-
مستشار ترامب يتهم بولتون بنشر معلومات سرية
-
ترامب يأمل بتسوية النزاع في أوكرانيا وغزة "بسرعة كبيرة"
-
مصر وتركيا توقعان اتفاقًا يزيد من مخاوف الكيان
-
الشرطة الألمانية تعتقل شابا سوريا على خلفية حادثة طعن أمريكي في مدينة دريسدن
-
ربع سكان العالم يفتقرون لمياه صالحة للشرب