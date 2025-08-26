مصر وتركيا توقعان اتفاقًا يزيد من مخاوف الكيان

ووقّعت الاتفاقية الجديدة بين الهيئة العربية للتصنيع، وهي مؤسسة اقتصادية تابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية وتعد العمود الفقري للصناعات الدفاعية والمدنية في مصر، وشركة هافيلسان التركية لإنتاج الطائرة المسيّرة، في خطوة تهدف إلى توطين تكنولوجيا الطائرات المسيّرة في مصنع قادر للصناعات المتطورة.
ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة في إطار خطة الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز أوجه الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وفقًا لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة لجذب الاستثمارات وتلبية احتياجات السوق وفتح منافذ جديدة للتصدير، طبقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
أكدت الهيئة العربية للتصنيع أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجيتها لتعميق التصنيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء مختار عبد اللطيف أن التعاون مع هافيلسان يعد خطوة حاسمة لنقل أحدث التقنيات الدفاعية، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق وفتح أسواق تصديرية في إفريقيا والمنطقة العربية.
من جانبها، أعربت هافيلسان عن تقديرها للشراكة مع الهيئة المصرية، مشيدة بقدرات مصنع قادر، ومعبّرة عن تطلعها لتوسيع التعاون في مجالات صناعية أخرى.
ومن جانبه، أعرب السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن عن سعادته بتوقيع تلك الاتفاقية بين الشركة التركية ومصر، معلنًا بدء عملية إنتاج الطائرات المسيّرة لمصنع هافيلسان في مصر، واصفًا الاتفاقية بأنها "نعمة" لتعزيز التعاون الصناعي والدفاعي بين البلدين.
والمسيّرة "تورخا" هي طائرة بدون طيار ذات إقلاع وهبوط عمودي طوّرتها شركة هافيلسان التركية، وتعد من الأنظمة المتقدمة للاستطلاع والمراقبة، تتميز بقدرتها على العمل في بيئات معقدة، مع أنظمة ذكاء اصطناعي مدمجة لتحليل البيانات في الوقت الفعلي، ما يجعلها مثالية للمهام العسكرية والأمنية مثل مراقبة الحدود وجمع المعلومات الاستخبارية.
وتعد شركة هافيلسان إحدى الشركات الرائدة في تركيا في مجال الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات، وتتخصص في تطوير أنظمة القيادة والتحكم والطائرات المسيّرة والمركبات غير المأهولة، بما في ذلك طائرة "باها" المسيّرة والمركبة البرية "براكان".
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا تحسنًا كبيرًا منذ عام 2023، بعد سنوات من التوتر بسبب الخلافات السياسية. وفي فبراير 2024 زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة، حيث وُقّعت عدة اتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد اتفاقية إنتاج "تورخا" امتدادًا لهذا التقارب، إلى جانب اتفاقية سابقة في مارس لإنتاج مركبات برية غير مأهولة (UGVs) بين هافيلسان ومصنع قادر.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الشرطة الألمانية تعتقل شابا سوريا على خلفية حادثة طعن أمريكي في مدينة دريسدن
-
ربع سكان العالم يفتقرون لمياه صالحة للشرب
-
"طيور الخير" الإماراتية تنفذ الإنزال الجوي 80 على قطاع غزة
-
مصر .. مداهمات ناجحة تسفر عن مصادرة سيارات "إسعاف" لترويج المخدرات
-
بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية بعد حديث الموفد الأمريكي توم باراك
-
السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا وتؤكد دعمها لوحدة أراضيها
-
ترامب للرئيس الكوري الجنوبي: "هذا قلمك.. هل ستأخذه معك؟"
-
إسبانيا.. إصابة أكثر من 100 سائح بينهم أطفال بتسمم غذائي في فندق شهير