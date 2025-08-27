الأربعاء 2025-08-27 11:53 ص
 

قتيلة وجريحان في ضربات روسية على خيرسون جنوب أوكرانيا

رجل إطفاء يعمل في موقع تعرض لغارة بطائرة روسية بدون طيار
الأربعاء، 27-08-2025 11:06 ص
الوكيل الإخباري-   أسفر قصف مدفعي روسي على خيرسون عن مقتل امرأة مسنّة وإصابة شخصين، حسبما أفاد مسؤولون في المدينة الأوكرانية الجنوبية.اضافة اعلان


وقال المدعي العام، في منشور على منصة (فيسبوك)، إنّ التحقيقات الأولية أفادت بقصف الجيش الروسي خيرسون بنيران المدفعية فجرًا.

وأضاف أنّ الهجوم أسفر عن مقتل امرأة تبلغ 81 عامًا، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى.

من جانبها، أفادت الإدارة العسكرية في منطقة خيرسون عن إصابة رجل يبلغ 56 عامًا في هجوم بطائرة مسيّرة على وسط خيرسون.

وأشار الادعاء إلى فتح تحقيق في "جريمة حرب" تسببت في مقتل شخص.

وسرّع الجيش الروسي، الذي يحتل قرابة 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية في الشرق والجنوب، وتيرة تقدّمه في الأشهر الأخيرة.
 
 
