ترامب يأمل بتسوية النزاع في أوكرانيا وغزة "بسرعة كبيرة"

وقال ترامب في اجتماع وزاري في البيت الأبيض: "هذا مستمر منذ فترة طويلة للغاية... إذا جمعنا كل ذلك، فإننا نتحدث عن آلاف السنين، ولكن نأمل أن نتمكن من حل القضايا المتعلقة بغزة وأوكرانيا مع روسيا بسرعة كبيرة".
وأكد أن الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا والصين "أفضل بكثير من عدم التفاهم" مع هذه الدول.
وأشار ترامب إلى إنه يدرس اتخاذ إجراء "جاد" في حال عدم رضاه عن وتيرة التسوية الأوكرانية. مشيرا إلى أنه لا يفكر إلا في اتخاذ إجراءات اقتصادية، قائلا: "لا نريد حربا عالمية ثالثة".
وأضاف إن الإجراءات الأمريكية في إطار التسوية قد تشمل عقوبات و"رسوم جمركية باهظة ستكلف روسيا وأوكرانيا غاليا".
