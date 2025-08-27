الأربعاء 2025-08-27 01:46 ص
 

ترامب يأمل بتسوية النزاع في أوكرانيا وغزة "بسرعة كبيرة"

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 27-08-2025 12:14 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل بتسوية النزاع في أوكرانيا وغزة "بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى أن هذا الوضع طال أمده كثيرا.

وقال ترامب في اجتماع وزاري في البيت الأبيض: "هذا مستمر منذ فترة طويلة للغاية... إذا جمعنا كل ذلك، فإننا نتحدث عن آلاف السنين، ولكن نأمل أن نتمكن من حل القضايا المتعلقة بغزة وأوكرانيا مع روسيا بسرعة كبيرة".

اضافة اعلان


وأكد أن الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا والصين "أفضل بكثير من عدم التفاهم" مع هذه الدول.


وأشار ترامب إلى إنه يدرس اتخاذ إجراء "جاد" في حال عدم رضاه عن وتيرة التسوية الأوكرانية. مشيرا إلى أنه لا يفكر إلا في اتخاذ إجراءات اقتصادية، قائلا: "لا نريد حربا عالمية ثالثة".


وأضاف إن الإجراءات الأمريكية في إطار التسوية قد تشمل عقوبات و"رسوم جمركية باهظة ستكلف روسيا وأوكرانيا غاليا".

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي مستشار ترامب يتهم بولتون بنشر معلومات سرية

ا

أسواق ومال عملة "البيتكوين" تقلص خسائرها

ضجة في بيروت بعد تصريحات الأمريكي "توم باراك" المسيئة للصحفيين

ترند ضجة في بيروت بعد تصريحات الأمريكي "توم باراك" المسيئة للصحفيين

ل

عربي ودولي ترامب يأمل بتسوية النزاع في أوكرانيا وغزة "بسرعة كبيرة"

جرش: إطلاق مهرجان الشعر السادس "سبيل الحوريات"

أخبار محلية جرش: إطلاق مهرجان الشعر السادس "سبيل الحوريات"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي مصر وتركيا توقعان اتفاقًا يزيد من مخاوف الكيان

الشرطة الألمانية تعتقل شابا سوريا على خلفية حادثة طعن أمريكي في مدينة دريسدن

عربي ودولي الشرطة الألمانية تعتقل شابا سوريا على خلفية حادثة طعن أمريكي في مدينة دريسدن

ل

أسواق ومال تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية



 
 





الأكثر مشاهدة