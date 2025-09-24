الشرع يؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل

وخلال جلسة حوارية نظّمها في نيويورك مركز الأبحاث الأميركي "معهد الشرق الأوسط"، قال الشرع "لسنا نحن من يسبّب المشاكل لإسرائيل".
وأضاف "هناك مخاطر متعدّدة مرتبطة بواقع أن إسرائيل تؤخّر المفاوضات وتواصل انتهاك مجالنا الجوي واختراق أراضينا".
ورفض الشرع الخوض في أيّ نقاش بشأن تقسيم بلاده، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل توغلاتها في جنوب سوريا حيث تقول إنّها تدافع عن مصالح الأقلية الدرزية.
وكان الشرع استبعد الاثنين أيّ اعتراف سوري بإسرائيل في الوقت الراهن.
ويعد الشرع هو أول رئيس سوري يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1967.
