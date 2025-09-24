الأربعاء 2025-09-24 05:25 ص
 

الشرع يؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل

الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع
 
الأربعاء، 24-09-2025 05:18 ص
الوكيل الإخباري-   حذّر الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك، الثلاثاء، من خطر حدوث اضطرابات جديدة في الشرق الأوسط إذا لم تتوصّل بلاده وإسرائيل إلى اتفاق أمني.اضافة اعلان


وخلال جلسة حوارية نظّمها في نيويورك مركز الأبحاث الأميركي "معهد الشرق الأوسط"، قال الشرع "لسنا نحن من يسبّب المشاكل لإسرائيل".

وأضاف "هناك مخاطر متعدّدة مرتبطة بواقع أن إسرائيل تؤخّر المفاوضات وتواصل انتهاك مجالنا الجوي واختراق أراضينا".

ورفض الشرع الخوض في أيّ نقاش بشأن تقسيم بلاده، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل توغلاتها في جنوب سوريا حيث تقول إنّها تدافع عن مصالح الأقلية الدرزية.

وكان الشرع استبعد الاثنين أيّ اعتراف سوري بإسرائيل في الوقت الراهن.

ويعد الشرع هو أول رئيس سوري يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1967.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الشرع يؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل

ل

عربي ودولي مصر تلوح بانهيار اتفاقية السلام مع إسرائيل

اغلاق لحركة السير بالكامل على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب

أخبار محلية اغلاق لحركة السير بالكامل على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب

كوريا الجنوبية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

عربي ودولي كوريا الجنوبية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

ترامب: اجتماعي مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة كان عظيما

أخبار محلية ترامب: اجتماعي مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة كان عظيما

ل

أخبار محلية التنمية: تخصيص 330 دينارا لكل مسن مقابل الخدمة

ل

عربي ودولي ترامب: أوكرانيا قادرة على استعادة كامل أراضيها بدعم من الاتحاد الأوروبي

رئيس بولندا يتعاطى "السنوس" في الأمم المتحدة

عربي ودولي رئيس بولندا يتعاطى "السنوس" في الأمم المتحدة



 
 





الأكثر مشاهدة