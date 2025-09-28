الصين تفتتح أطول جسر في العالم أمام حركة المرور

وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، قالت الحكومة إن طول الجسر يبلغ 2890 مترا مع امتداد رئيسي يبلغ 1420 مترا، وبارتفاع بلغ 625 مترا فوق سطح النهر.
وأشارت إلى أن افتتاح هذا الجسر حطم رقمين قياسيين عالميين ليصبح أعلى جسر في العالم وأكبر جسر من حيث الامتداد الرئيسي بُنِيَ في منطقة جبلية.
