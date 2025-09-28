الأحد 2025-09-28 10:49 ص
 

الصين تفتتح أطول جسر في العالم أمام حركة المرور

الأحد، 28-09-2025 09:40 ص

الوكيل الإخباري-   افتتحت الصين، اليوم الأحد، حركة المرور على جسر "هواجيانغ جراند كانيون" في مقاطعة "قويتشو"، والذي يعد  أعلى جسر في العالم، بعد اكتمال أعمال بنائه التي استمرت لأكثر من ثلاثة أعوام.

وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، قالت الحكومة إن طول الجسر يبلغ 2890 مترا مع امتداد رئيسي يبلغ 1420 مترا، وبارتفاع بلغ 625 مترا فوق سطح النهر.


وأشارت إلى أن افتتاح هذا الجسر حطم رقمين قياسيين عالميين ليصبح أعلى جسر في العالم وأكبر جسر من حيث الامتداد الرئيسي بُنِيَ في منطقة جبلية.

 
 
غت

56

لغع

ىت

54

