الرئيس التركي: نرحب برد حماس على خطة ترامب

وأكد أردوغان، في تصريحات رسمية، أن على إسرائيل وقف هجماتها على قطاع غزة فوراً، مشدداً على أن تركيا تبذل جهوداً كبيرة لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في القطاع.
وأضاف أن القدرات التركية في حالة تأهب قصوى من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل تدهور الأوضاع هناك جراء التصعيد المستمر.
