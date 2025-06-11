العراق: لم نرصد أي حدث أمني يستدعي إجلاء العاملين في السفارة الأميركية

وكانت مصادر أميركية وعراقية ذكرت في وقت سابق أن واشنطن تستعد لإخلاء سفارتها في العراق جزئيا، وستسمح لأفراد عائلات العسكريين بمغادرة مواقع في أنحاء الشرق الأوسط؛ بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.
المصدر ذاته، قال، إن "هذه الخطوات تتعلق بإجراءات تخص الوجود الدبلوماسي الأميركي في عدد من بلدان الشرق الأوسط، ولا يخص العراق فقط إذ لم يسجل لدى الجانب العراقي أي مؤشر أمني يستدعي هذا الإخلاء".
وجدد التأكيد على "أن كل المؤشرات والإيجازات الأمنية تدعم تصاعد قراءات الاستقرار واستتباب الأمن الداخلي، وأن جميع البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق، تتمتع بأوسع مديات العمل الآمن وحرية التواصل والفاعلية وبمختلف النشاطات وعلى مستوى جميع أنحاء العراق وليس في العاصمة بغداد فقط".
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