العراق: لم نرصد أي حدث أمني يستدعي إجلاء العاملين في السفارة الأميركية

11:23 م

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الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلا عن مصدر حكومي الأربعاء، أن العراق لم يرصد أي حدث أمني يستدعي إجلاء الموظفين الأميركيين من السفارة في بغداد. اضافة اعلان





وكانت مصادر أميركية وعراقية ذكرت في وقت سابق أن واشنطن تستعد لإخلاء سفارتها في العراق جزئيا، وستسمح لأفراد عائلات العسكريين بمغادرة مواقع في أنحاء الشرق الأوسط؛ بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.



المصدر ذاته، قال، إن "هذه الخطوات تتعلق بإجراءات تخص الوجود الدبلوماسي الأميركي في عدد من بلدان الشرق الأوسط، ولا يخص العراق فقط إذ لم يسجل لدى الجانب العراقي أي مؤشر أمني يستدعي هذا الإخلاء".



وجدد التأكيد على "أن كل المؤشرات والإيجازات الأمنية تدعم تصاعد قراءات الاستقرار واستتباب الأمن الداخلي، وأن جميع البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق، تتمتع بأوسع مديات العمل الآمن وحرية التواصل والفاعلية وبمختلف النشاطات وعلى مستوى جميع أنحاء العراق وليس في العاصمة بغداد فقط".