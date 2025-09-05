الفاو: استقرار أسعار الغذاء العالمي في آب

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي الشهري استقر تقريباً في آب الماضي عند 130.1 نقطة، مقارنة بـ130.0 نقطة في تموز.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 6.9 بالمئة مقارنة آب 2024، لكنه ما زال أقل بنحو 18.8 بالمئة عن ذروته التاريخية المسجّلة في آذار 2022، حين تجاوزت أسعار الغذاء العالمية مستويات غير مسبوقة نتيجة الحرب في أوكرانيا واضطرابات سلاسل الإمداد، وفق ما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية اليوم الجمعة.



وسجّل مؤشر الحبوب 105.6 نقطة بانخفاض 0.8 بالمئة عن تموز، مدفوعاً بتراجع أسعار القمح بفضل وفرة الإمدادات من الاتحاد الأوروبي وروسيا، إلى جانب فتور الطلب من آسيا وشمال أفريقيا.



لكن أسعار الذرة اتخذت مساراً معاكساً، إذ ارتفعت للشهر الثالث على التوالي مع المخاوف من تأثير موجات الحر في أوروبا وزيادة الطلب الأميركي على الأعلاف والإيثانول، أما أسعار الأرز فانخفضت بنسبة 2 بالمئة نتيجة المنافسة الشرسة بين المصدّرين في آسيا.



وفي تقرير منفصل، توقعت الفاو أن يصل الإنتاج العالمي من الحبوب في 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ 2.961 مليار طن، مقارنة بـ2.925 مليار طن في التقديرات السابقة؛ مما قد يوفر متنفساً لأسواق الغذاء إذا استمرت ضغوط الطلب.



بينما ارتفع مؤشر الزيوت النباتية إلى 169.1 نقطة، الأعلى منذ تموز 2022، مدفوعاً بصعود أسعار زيت النخيل للشهر الثالث على التوالي وسط طلب عالمي قوي وخطط إندونيسيا لزيادة مزج الوقود الحيوي في 2026.



كما أسهم نقص الإمدادات من بذور عباد الشمس في البحر الأسود والكانولا في أوروبا في رفع الأسعار، في حين تراجعت أسعار زيت الصويا بفضل توقعات وفرة المعروض في موسم 2025/ 2026.



وبعد خمسة أشهر من الانخفاض، ارتفع مؤشر السكر قليلاً إلى 103.6 نقطة. جاءت الزيادة مدفوعة بالمخاوف من تراجع إنتاج البرازيل بسبب انخفاض غلة قصب السكر، بينما كبحت توقعات محصول جيد في الهند وتايلاند من وتيرة الصعود.



حقق مؤشر اللحوم 128 نقطة، بزيادة 0.6 بالمئة على أساس شهري و4.9 بالمئة على أساس سنوي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً.



انخفض مؤشر الألبان 1.3 بالمئة إلى 152.6 نقطة، مع تراجع أسعار الزبدة والجبن والحليب المجفف كامل الدسم نتيجة وفرة الإنتاج في نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي وتباطؤ الطلب الآسيوي.



في المقابل، ارتفعت أسعار الحليب المجفف منزوع الدسم بنسبة 1.8 بالمئة بسبب قلة الفوائض المصدّرة من نيوزيلندا وزيادة الطلب من جنوب شرق آسيا.



بشكل عام، تُظهر هذه البيانات أن أسعار الغذاء العالمية تدخل مرحلة من "الاستقرار النسبي"، لكن وراء الأرقام تتواصل المخاطر من مناخ متقلب في أوروبا وأميركا، وتنافس شديد في أسواق آسيا، إلى جانب تأثير سياسات الطاقة الحيوية في الطلب على الزيوت.