ترامب يلوح بـ "دفع ثمن باهظ" في حال فشل التسوية في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه في حالة فشل المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا، فسوف يضطر كثيرون إلى "دفع ثمن باهظ".



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحاول التوصل إلى اتفاق. إذا توصلنا إلى اتفاق، فهذا رائع. وإذا لم نتوصل إليه، فسيدفع كثيرون ثمنا باهظا".



ولم يقدم ترامب أية تفاصيل عن "العواقب المريعة" التي هدد بها، ولم يحدد كذلك من سيتأثر بها في مثل هذه الحالة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ في ترامب للتهديد في حال عدم تحقيق تسوية في أوكرانيا.



ففي 14 يوليو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تنوي فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين في حال فشلت موسكو في التوصل لاتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا خلال 50 يوما.



وقال ترامب خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته في البيت الأبيض: "نحن مستاؤون للغاية منهم [الجانب الروسي]، وسنفرض رسوما جمركية صارمة للغاية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يوما. سنفرض رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا. يمكن وصفها بأنها ثانوية".



وفي بداية أكتوبر صرح ترامب بأنه لا يستبعد إمكانية فرض عقوبات إضافية على روسيا في حال عدم تحقيق تقدم كافٍ في عملية تسوية النزاع الأوكراني.