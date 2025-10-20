كالاس: عقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل لا تزال قيد الدراسة

الوكيل الإخباري- أكدت مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على الوزراء الإسرائيليين لا تزال قيد الدراسة رغم وقف إطلاق النار.



وقالت كايا كالاس عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ: "ناقش الوزراء اقتراح المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل".



وأضافت: "لقد غير وقف إطلاق النار الوضع، وهذا واضح للجميع، ومع ذلك، لم نشهد تغييرات حقيقية ومستدامة على أرض الواقع، بما في ذلك زيادة تدفق المساعدات إلى غزة، لذلك خطر العقوبات سيبقى قائما".

وسبق أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على تسعة مواطنين إسرائيليين هم وزراء "متطرفون" ومستوطنون عدوانيون، وفقا لبيان نشر على موقع المفوضية الإلكتروني.



كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 10 سبتمبر خلال جلسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أن المفوضية تعتزم تقليص التعاون مع إسرائيل، وفرض عقوبات على أعضاء حكومتها، وكذلك تعليق تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

RT