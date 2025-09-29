القناة 12 العبرية: نتنياهو يعتذر لقطر عن هجوم الدوحة

الوكيل الإخباري- كشفت القناة 12 العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل قبل قليل برئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مقدما اعتذاره عن الضربة الإسرائيلية على الدوحة.



وذكرت القناة أن نتنياهو تحدث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن انتهاك سيادة قطر في ضرب الدوحة، معربا عن أسفه لمقتل ضابط أمن قطري في الهجوم.



ونقلت القناة عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله إن المحادثة جرت خلال الاجتماع الذي يعقد في هذه الأثناء بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

