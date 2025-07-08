الثلاثاء 2025-07-08 04:24 م
 

الكشف عن أكبر عملية احتيال على وزارة الأمن الإسرائيلية في تاريخها

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 08-07-2025 02:56 م

الوكيل الإخباري- خضع خمسة أشخاص، اليوم الثلاثاء، للتحقيق على خلفية مداهمة نفذتها الشرطة الإسرائيلية وسلطة الضرائب لمركز علاجي عاطفي و"بيت موازن" في شمال البلاد.

ويُشتبه بأن صاحب المركز زوّر فواتير بشكل منهجي بقيمة تقدر بنحو 50 مليون شيكل مقابل علاجات لجرحى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن.

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وقد خضع أربعة من موظفي المركز للتحقيق معه، وتدور الشبهات حول ارتكابهم مخالفات تتعلق بالحصول على أموال بالخداع في ظروف مشددة، والتزوير بنيّة الاحتيال، والتآمر لارتكاب جريمة، إلى جانب مخالفات لقانون حظر تبييض الأموال.

وفي وقت لاحق، سيخضع نحو 100 مريض للتحقيق وسط شبهات بحصولهم على أموال من وزارة الأمن دون تلقي العلاج فعليا. وتشير التقارير إلى أن معظم هؤلاء المرضى هم من معوقي الجيش الإسرائيلي الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة.

 

RT

 
 
gnews

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