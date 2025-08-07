الجمعة 2025-08-08 12:26 ص
 

المبعوث الأمريكي يتحدث عن قرار "تاريخي وجريء" يخص لبنان

الخميس، 07-08-2025 08:46 م

الوكيل الإخباري- أعرب المبعوث الأمريكي توم باراك، اليوم الخميس، عن تهانيه للحكومة اللبنانية ورئيس البلاد باتخاذ قرار وصفه بـ "التاريخي والجريء" بشأن نزع سلاح "حزب الله".

وقال باراك عبر حسابه على منصة "إكس": "تهانينا للرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء.. نهنئ على اتخاذ هذا الأسبوع القرار التاريخي والجريء والصائب ببدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية".

وأضاف: "لقد وضعت قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أخيرا حل وطن واحد، وجيش واحد موضع التنفيذ في لبنان".


هذا وصرح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بأن مجلس الوزراء اللبناني وافق على بنود الاتفاقية التي اقترحتها الولايات المتحدة لنزع سلاح "حزب الله".


وبحسب الوزير، فإن البنود الرئيسية للاتفاقية المقترحة من الولايات المتحدة تشمل التصفية التدريجية للوجود المسلح، بما في ذلك "حزب الله"، ودعم الجيش اللبناني ونشره في جنوب البلاد.


وأضاف حول التخوف من ردة فعل الشارع: "جميع الوزراء حريصون على استقرار البلاد وأي قرار تتخذه الحكومة هو لتثبيت الاستقرار، وجلسة اليوم شهدت كلاما وطنيا والمودة تسود مجلس الوزراء".

 

