المتهم بمحاولة اغتيال ترامب في ملعب الغولف ينفي نيته القتل أمام هيئة المحلفين
 
الثلاثاء، 23-09-2025 10:48 م
الوكيل الإخباري-   قال رايان روث، الذي يمثل أمام محكمة فيدرالية في قضية محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب العام الماضي في ملعب الغولف بولاية فلوريدا، إنه لم يكن ينوي قتل أحد في ذلك اليوم.اضافة اعلان


وخلال مرافعته الختامية أمام هيئة المحلفين يوم الثلاثاء، قال رايان روث: "من الصعب علي أن أصدق أن جريمة وقعت ما لم يتم الضغط على الزناد".

وأشار إلى أنه "كان يرى ترامب أثناء سيره نحو الحفرة السادسة في ملعب الغولف"، موضحا أنه "كان بإمكانه إطلاق النار على عنصر الخدمة السرية الذي واجهه، لو كانت لديه نية لإيذاء أحد".

واستغرق روث 55 دقيقة من أصل ساعة و45 دقيقة خصصت له للمرافعة، بينما استخدم الادعاء العام تقريبا كامل الوقت المخصص له في ملاحظاته الختامية أمام هيئة المحلفين، التي تسلمت القضية بعد ذلك للمداولة.

وكانت القاضية الفيدرالية إيلين كانون قد حذرت روث من الخروج عن الموضوع أثناء مرافعته، وأمرت بإخراج هيئة المحلفين من القاعة مرتين صباح الثلاثاء لتذكيره بالتحذير.

وقال ممثلو الادعاء إن رايان روث أمضى أسابيع في التخطيط لقتل الرئيس دونالد ترامب، قبل أن يوجه بندقية عبر الأشجار بينما كان الرئيس يلعب الغولف في 15 سبتمبر 2024 في ناديه الريفي في ويست بالم بيتش.

