ترامب: الولايات المتحدة تشهد أول "هجرة عكسية" منذ نصف قرن

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تشهد هجرة عكسية وعودة المهاجرين إلى بلدانهم للمرة الأولى منذ 50 عاما، بفضل سياسات إدارته في ملف الهجرة.

وخلال خطاب ألقاه من البيت الأبيض، صرّح ترامب: "لأول مرة منذ نصف قرن، نشهد حركة هجرة عكسية، حيث يعود المهاجرون إلى ديارهم، تاركين وراءهم مساكن ووظائف إضافية للمواطنين الأمريكيين."