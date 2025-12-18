ترامب: الولايات المتحدة تشهد أول "هجرة عكسية" منذ نصف قرن

وأكد ترامب أن جهود إدارته حوّلت الحدود الأمريكية إلى "الأكثر أمانا في تاريخ البلاد"، قائلا:
"ورثنا أضعف الحدود، لكننا سرعان ما جعلناها الأقوى على الإطلاق."
-
أخبار متعلقة
-
قتلى وإصابات بين مدنيين بهجوم مسيّرات أوكرانية غربي روسيا
-
ترامب: الرسوم الجمركية هي كلمتي المفضلة
-
ترامب في خطابه إلى الأمة: الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم
-
شكوك أوروبية في إمكانية التوافق على آلية تمويل أوكرانيا
-
واشنطن ترسل قوات إلى الإكوادور في إطار عملية لمكافحة الاتجار بالمخدرات
-
فنزويلا تؤكد مواصلة تصدير النفط رغم "الحصار" الأميركي المعلن
-
وزير دفاع فنزويلا: تهديدات ترامب لا تُخيف الجيش
-
ميلوني تكشف "العدو الحقيقي للاتحاد الأوروبي"