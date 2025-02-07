 
الجمعة 2025-02-07 01:35 م
 

المجلس الأوروبي: فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يقوض نظام العدالة الدولية

المجلس الأوروبي
المجلس الأوروبي
الجمعة، 07-02-2025 12:41 م
الوكيل الإخباري-  أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية "يهدد استقلاليتها ويقوض نظام العدالة الدولية".اضافة اعلان


وحذر رئيس المجلس الأوروبي اليوم الجمعة، من أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية "يشكل تهديدا للنظام القضائي الأوسع، بعد أن عاقب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحكمة بسبب تحقيقاتها في أمريكا وإسرائيل".

وكتب كوستا، الذي يرأس الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، على موقع "إكس": "إن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلال المحكمة ويقوض نظام العدالة الجنائية الدولية ككل".

وكان البيت الأبيض أعلن الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع مرسوما بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اعتبره اضطهادا للولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال الصين أكبر دولة تجارية في السلع على مستوى العالم

المجلس الأوروبي

عربي ودولي المجلس الأوروبي: فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يقوض نظام العدالة الدولية

العقبة

أخبار محلية أبناء العقبة يحيون ذكرى البيعة مؤكدين عزيمة الأردن على تحقيق المزيد من الإنجازات

وزارة المالية

أخبار محلية وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 2 لعام 2025

تعبيرية

أسواق ومال الأسهم الآسيوية تتراجع قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

منطقة راجب - ارشيفية

أخبار محلية مطالب بإدراج راجب ضمن المدن السياحية العالمية

أرشيفية

أخبار محلية الأردنيون ينظمون مسيرات شعبية دعما لمواقف الملك ورفضا للتهجير

صورة أرشيفية

منوعات هل يجعلنا الذكاء الاصطناعي أغبياء؟



 




الأكثر مشاهدة