المجلس الأوروبي: فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يقوض نظام العدالة الدولية

وحذر رئيس المجلس الأوروبي اليوم الجمعة، من أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية "يشكل تهديدا للنظام القضائي الأوسع، بعد أن عاقب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحكمة بسبب تحقيقاتها في أمريكا وإسرائيل".
وكتب كوستا، الذي يرأس الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، على موقع "إكس": "إن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلال المحكمة ويقوض نظام العدالة الجنائية الدولية ككل".
وكان البيت الأبيض أعلن الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع مرسوما بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اعتبره اضطهادا للولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
بترا
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