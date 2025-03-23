الأحد 2025-03-23 03:47 ص
 

المجموعة العربية: التوغل الإسرائيلي في سوريا تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة

دبابة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة
دبابة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة
 
الأحد، 23-03-2025 02:03 ص
الوكيل الإخباري-   أدانت المجموعة العربية في مجلس الأمن، الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغل داخل أراضيها، الذي يعد خرقا فاضحاً للقانون الدولي وعدواناً على سيادة سوريا، وتصعيداً خطيراً لن يسهم إلا في تأجيج التوتر والصراع في المنطقة.اضافة اعلان


وطالب المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، خلال بيان ألقاه باسم المجموعة العربية، خلال جلسة حول متابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها، في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974.

وأكّد أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ورفضها لقرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.

وأدانت استمرار الاحتلال الإسرائيلي لـ5 مواقع في الجنوب اللبناني وتعيين منطقتين عازلتين ضمن الأراضي اللبنانية ومنع الوصول لهما، مما يشكل انتهاكا لسيادة لبنان وللقرار 1701، مؤكدة ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة حتى الحدود المعترف بها دولياً وفق القرار 1701.

وحذرت المجموعة العربية من تداعيات تأخير انسحابها على تثبيت الاستقرار، مشيدة بالتقدم في نشر الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. كما تؤكد الوقوف مع لبنان ودعم أمنه واستقراره وحفظ سيادته.
 
 
gnews

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