الناتو: مستعدون لمضاعفة القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته أن الحلف يواجه تهديدات "جدية ودائمة" من روسيا والصين، مشدداً على أن تعزيز القدرات الدفاعية والإنتاج العسكري بات ضرورة لضمان أمن أوروبا وأمريكا الشمالية.

وفي خطاب ألقاه خلال قمة براغ للدفاع، أشار روته إلى أن روسيا تخصص 40% من ميزانيتها لاقتصاد الحرب، متوقعاً أن تنتج هذا العام 1500 دبابة و3000 مركبة مدرعة ومئات من صواريخ "إسكندر".