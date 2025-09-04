الخميس 2025-09-04 03:01 م
 

الناتو: مستعدون لمضاعفة القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته
الأمين العام لحلف الناتو مارك روته
 
الخميس، 04-09-2025 02:54 م

الوكيل الإخباري-  أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته أن الحلف يواجه تهديدات "جدية ودائمة" من روسيا والصين، مشدداً على أن تعزيز القدرات الدفاعية والإنتاج العسكري بات ضرورة لضمان أمن أوروبا وأمريكا الشمالية.

اضافة اعلان


وفي خطاب ألقاه خلال قمة براغ للدفاع، أشار روته إلى أن روسيا تخصص 40% من ميزانيتها لاقتصاد الحرب، متوقعاً أن تنتج هذا العام 1500 دبابة و3000 مركبة مدرعة ومئات من صواريخ "إسكندر".


وقال إن "روسيا ستبقى قوة مزعزعة واستفزازية في أوروبا والعالم للمدى المنظور".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته

عربي ودولي الناتو: مستعدون لمضاعفة القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات

رلالرلا

منوعات تركيا.. غضب واسع بعد انتشار فيديو اعتداء جدة على حفيدها

حادث خروج ترام كهربائي عن مساره في العاصمة لشبونة

عربي ودولي البرتغال: ارتفاع حصيلة قتلى ترام لشبونة إلى 17 شخصا

الكرك

أخبار محلية الكرك: ذكرى المولد النبوي مناسبة لتنوير طريق الأمة نحو مستقبلها

لار

تكنولوجيا يوتيوب تطرح قيوداً على مشاركة الحسابات.. ماذا حدث؟

مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، ونائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان الشامسي

فلسطين الشامسي : سفينة حمدان التاسعة المحملة بآلاف الأطنان بطريقها للقطاع

ىىىى

تكنولوجيا قاضٍ يرفض إجبار "غوغل" على بيع كروم وآندرويد.. ويُلزمها بهذا الأمر

مراد نورتلو

عربي ودولي سلطات كازاخستان تنفي صحة أنباء عن احتجاز وزير الخارجية



 
 





الأكثر مشاهدة