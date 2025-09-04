الناتو: مستعدون لمضاعفة القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات

وفي خطاب ألقاه خلال قمة براغ للدفاع، أشار روته إلى أن روسيا تخصص 40% من ميزانيتها لاقتصاد الحرب، متوقعاً أن تنتج هذا العام 1500 دبابة و3000 مركبة مدرعة ومئات من صواريخ "إسكندر".
وقال إن "روسيا ستبقى قوة مزعزعة واستفزازية في أوروبا والعالم للمدى المنظور".
