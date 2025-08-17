الولايات المتحدة .. إطلاق نار في بروكلين يخلف 3 قتلى و8 جرحى

وأفادت المصادر أن مجموعة من المسلحين المجهولين فتحوا النار داخل المطعم قبيل إغلاقه مباشرة.
وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة رجال، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة من موقع الحادث دون الإفادة عن حالتهم الصحية.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شهود عيان أن عدد المسلحين تراوح بين 5 و6 أفراد. كما عُثر في مكان الحادث على 36 طلقة فارغة وقطعة سلاح ناري واحدة.
وأطلقت شرطة نيويورك تحقيقا في الحادث، ولم يتم حتى الآن تحديد هويات المهاجمين، ولا الدافع وراء الجريمة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
روبيو: لم نعتزم عقد أي صفقة بشأن أوكرانيا خلال قمة ألاسكا
-
السودان.. البرهان يصدر قرارا بضم القوات المساندة إلى الجيش
-
أوامر ملكية سعودية بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم - أسماء
-
ترامب: على أوكرانيا الاستعداد للتنازل عن بعض الأراضي لروسيا
-
قادة أوروبيون سيرافقون زيلينسكي إلى واشنطن الاثنين
-
8 قتلى و 4 مفقودين بفيضانات شمال الصين
-
هزة أرضية في الجزائر
-
سلاح البحرية الإسرائيلي يهاجم أهدافا في اليمن