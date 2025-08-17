الأحد 2025-08-17 11:28 م
 

الولايات المتحدة .. إطلاق نار في بروكلين يخلف 3 قتلى و8 جرحى

الولايات المتحدة .. إطلاق نار في بروكلين يخلف 3 قتلى و8 جرحى
الولايات المتحدة .. إطلاق نار في بروكلين يخلف 3 قتلى و8 جرحى
 
الأحد، 17-08-2025 11:08 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" نقلا عن إدارة شرطة نيويورك أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون إثر إطلاق نار في مطعم بمنطقة بروكلين بمدينة نيويورك.اضافة اعلان


وأفادت المصادر أن مجموعة من المسلحين المجهولين فتحوا النار داخل المطعم قبيل إغلاقه مباشرة.

وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة رجال، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة من موقع الحادث دون الإفادة عن حالتهم الصحية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شهود عيان أن عدد المسلحين تراوح بين 5 و6 أفراد. كما عُثر في مكان الحادث على 36 طلقة فارغة وقطعة سلاح ناري واحدة.

وأطلقت شرطة نيويورك تحقيقا في الحادث، ولم يتم حتى الآن تحديد هويات المهاجمين، ولا الدافع وراء الجريمة.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

منوعات تأثير الموسيقى على التعافي النفسي والبدني

يعتبر متصفح "كروم" الذي طورته "غوغل"، الأكثر شعبية في العالم

تكنولوجيا "غوغل" مهددة ببيع متصفحها الشهير "كروم".. من المشتري ؟

ا

أخبار محلية خريسات يؤكد التعامل الجاد مع تحديات القطاع الزراعي

الولايات المتحدة .. إطلاق نار في بروكلين يخلف 3 قتلى و8 جرحى

عربي ودولي الولايات المتحدة .. إطلاق نار في بروكلين يخلف 3 قتلى و8 جرحى

ت

عربي ودولي روبيو: لم نعتزم عقد أي صفقة بشأن أوكرانيا خلال قمة ألاسكا

ا

عربي ودولي السودان.. البرهان يصدر قرارا بضم القوات المساندة إلى الجيش

مصدر عسكري إسرائيلي يقر بتغير أسلوب قتال "القسام": أكثر تنظيما وجرأة

فلسطين مصدر عسكري إسرائيلي يقر بتغير أسلوب قتال "القسام": أكثر تنظيما وجرأة

ا

أخبار محلية جامعات تحقّق إنجازات دولية ومحلية



 
 





الأكثر مشاهدة