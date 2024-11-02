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الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم نشر قاذفات استراتيجية في أوروبا

ا
تعبيرية
السبت، 02-11-2024 03:32 م

الوكيل الإخباري- قالت القيادة الأوروبية للقوات الجوية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستنشر قاذفات استراتيجية في أوروبا في الأيام المقبلة للقيام بعمليات مشتركة مع شركاء الناتو.

وقالت القيادة في بيان نشر على الموقع الرسمي للقيادة: "من المتوقع أن يبدأ نشر فرقة عمل القاذفات في أوروبا في الأيام المقبلة".

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وبحسب البيان، ستقوم أطقم القاذفات الأمريكية لعدة أسابيع بالتدريب وتنفيذ العمليات مع الحلفاء وشركاء الناتو.

يذكر أن البنتاغون أفاد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة أرسلت بالإضافة إلى مدمرة وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة إلى الشرق الأوسط، حيث جاء في البيان أن "وزير الدفاع أمر بنشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي وسرب من الطائرات المقاتلة وطائرة ناقلة، بالإضافة إلى العديد من القاذفات بعيدة المدى من طراز B-52 التابعة للقوات الجوية الأمريكية في المنطقة".

 

RT

 
gnews

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