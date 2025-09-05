الولايات المتحدة تعاقب ثلاث منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان لمطالبتها بمحاسبة إسرائيل

وأظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية.
وأدرجت الولايات المتحدة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله، في ما قالت الوزارة إنها تصنيفات متعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.
وتم فرض العقوبات على المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان بعد طلبها من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في غزة وفقا لوزارة الخزانة.
روسيا اليوم
