زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب اليابان وترقّب موجات تسونامي بارتفاع 3 أمتار
الوكيل الإخباري-   أعلن المركز الياباني للأرصاد الجوية أن زلزالًا بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة المحيطة بمحافظة أوموري شمال البلاد، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من موجات تسونامي.اضافة اعلان


وأشار المركز إلى أن التحذيرات تشمل السواحل الشمالية الشرقية لليابان، مع احتمال وصول أمواج تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار.

ووفقًا للمعطيات، وقع مركز الزلزال على عمق نحو 50 كيلومترًا قبالة السواحل الشرقية لمحافظة أوموري.

وحث خبراء الزلازل سكان المناطق الساحلية على إخلاء منازلهم على الفور، فيما لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار.

