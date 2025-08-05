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بالتعاون مع الأردن ضمن "الفارس الشهم"، الإمارات تواصل إيصال المساعدات إلى غزة جواً وبراً

إرشيفية
إرشيفية
 
الثلاثاء، 05-08-2025 12:39 م

الوكيل الإخباري-   نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين عملية الإسقاط الجوي رقم 62 للمساعدات الإغاثية الموجهة إلى سكان قطاع غزة، وذلك في إطار مبادرة “طيور الخير” المنبثقة عن عملية “الفارس الشهم 3”، التي تُنفذها الإمارات بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة دولية شملت فرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا.

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وتهدف هذه العمليات إلى تجاوز العقبات الميدانية التي تعيق وصول الإمدادات عبر الطرق البرية، خاصة في المناطق التي تشهد أوضاعاً أمنية صعبة. وبلغ إجمالي الكميات التي تم إسقاطها جواً حتى الآن أكثر من 3829 طناً من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية العاجلة.


في الوقت ذاته، واصلت الإمارات دعمها عبر المسارات البرية، حيث دخلت 40 شاحنة محمّلة بالمساعدات الغذائية إلى قطاع غزة الاثنين، ضمن قوافل إغاثية منظمة تسعى لتأمين الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية المتدهورة.


وتؤكد هذه التحركات استمرار النهج الإنساني لدولة الإمارات في تقديم الدعم للمناطق المنكوبة، والتزامها بمبادئ التضامن مع الشعوب الشقيقة، خاصة في أوقات الأزمات الكبرى.

 
 
gnews

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