بالتعاون مع الأردن ضمن "الفارس الشهم"، الإمارات تواصل إيصال المساعدات إلى غزة جواً وبراً

وتهدف هذه العمليات إلى تجاوز العقبات الميدانية التي تعيق وصول الإمدادات عبر الطرق البرية، خاصة في المناطق التي تشهد أوضاعاً أمنية صعبة. وبلغ إجمالي الكميات التي تم إسقاطها جواً حتى الآن أكثر من 3829 طناً من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية العاجلة.
في الوقت ذاته، واصلت الإمارات دعمها عبر المسارات البرية، حيث دخلت 40 شاحنة محمّلة بالمساعدات الغذائية إلى قطاع غزة الاثنين، ضمن قوافل إغاثية منظمة تسعى لتأمين الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية المتدهورة.
وتؤكد هذه التحركات استمرار النهج الإنساني لدولة الإمارات في تقديم الدعم للمناطق المنكوبة، والتزامها بمبادئ التضامن مع الشعوب الشقيقة، خاصة في أوقات الأزمات الكبرى.
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