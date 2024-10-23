بايدن يدعو إلى الإغلاق على ترامب وحبسه "سياسيا"

وقال بايدن وسط تصفيق الحاضرين في مكتب حملة الحزب الديمقراطي في كونكورد بولاية نيو هامبشاير: "علينا أن نغلق عليه. أن نحبسه سياسيا. هذا ما يتعين علينا فعله".
وأشار بايدن إلى أن المرشح الجمهوري والرئيس السابق ترامب، يريد تجاهل الضمانات التي يوفرها دستور الولايات المتحدة، وأضاف: "ديمقراطيتنا على المحك" إذا هزم ترامب المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
عندما ترشح ترامب للرئاسة في عام 2016، ترأس ترامب التجمعات التي هتفت فيها الحشود "احبسوها"، في إشارة إلى المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون، ولم يوقفهم ترامب عن الهتاف.
هذا العام، خلال التجمعات من أجل هاريس، هتفت حشودها أحيانا "احبسوه"، في إشارة إلى ترامب، الذي أدين بـ 34 تهمة جنائية. كما يواجه اتهامات بمحاولة غير قانونية لقلب خسارته في انتخابات 2020.
لكن هاريس أوقفت الهتافات، قائلة إن وزارة العدل ستتعامل مع هذه القضية مشيرة إلى أنها تسعى لهزيمة الرئيس السابق في صناديق الاقتراع.
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