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بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعبر عن قلقها إزاء قانون إسرائيلي بشأن الأونروا

الأونروا
الأونروا
الجمعة، 31-01-2025 01:40 م
الوكيل الإخباري-   أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الجمعة، عن قلقها الشديد إزاء تطبيق الاحتلال الإسرائيلي لقانون يحظر أي اتصال بين مسؤوليها ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).اضافة اعلان


وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية: "نحث حكومة إسرائيل على العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات".
 
gnews

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