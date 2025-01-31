بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعبر عن قلقها إزاء قانون إسرائيلي بشأن الأونروا

وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية: "نحث حكومة إسرائيل على العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات".
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