بعد سنوات من الصراع.. الأمير هاري يفاجئ العائلة المالكة بطلب غريب

الوكيل الإخباري- تداولت وسائل إعلام بريطانية أنباء عن نية الأمير هاري التخلي عن لقبه الملكي "مونتباتن-ويندزور" واعتماد لقب عائلة والدته الراحلة الأميرة ديانا "سبنسر" بدلا منه.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، ناقش دوق ساسكس هذه الخطوة مع عمه تشارلز سبنسر خلال زيارته الأخيرة لبريطانيا، حيث أبدى رغبته في تبني اسم عائلة والدته تكريما لذكراها.

اضافة اعلان



ويأتي هذا التطور في إطار التوترات المستمرة بين هاري والعائلة المالكة البريطانية، حيث حذره عمه من أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبا على علاقته بوالده الملك تشارلز الثالث.



وتشير المصادر إلى أن القصر الملكي قد يرى في هذا القرار إشارة إلى مزيد من الانفصال عن المؤسسة الملكية.



وفي سياق متصل، كان الأمير هاري قد أعرب مؤخرا عن رغبته في إصلاح العلاقات مع عائلته، لكنه أشار إلى وجود عقبات كبيرة تحول دون ذلك، خاصة بعد رفض المحكمة البريطانية طلبه بتعزيز حمايته الأمنية خلال زياراته للبلاد.



كما كشف عن انقطاع التواصل بينه وبين والده الملك، معربا عن قلقه من ضياع فرصة المصالحة.



يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل كانا قد تخليا عن مهامهما الملكية عام 2020 وانتقلا للعيش في الولايات المتحدة، في خطوة اعتبرت واحدة من أكثر الأزمات الملكية إثارة للجدل في العصر الحديث.