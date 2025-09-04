الخميس 2025-09-04 12:16 م
 

بوتين: إذا فشلت المفاوضات مع كييف سنحقق أهدافنا عسكريا

بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً
الخميس، 04-09-2025 10:07 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،إن الصراع مع أوكرانيا سيستمر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع كييف.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحافي عقد في ختام زيارته التي استمرت أربعة أيام إلى الصين: “إذا لم ننجح في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، فسوف نحقق أهدافنا بالوسائل العسكرية”.

 
 
