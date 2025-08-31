بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

وسيكون بوتين والرئيسان الإيراني مسعود بزشكيان، والتركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ضمن 20 من قادة العالم الذين سيحضرون قمة منظمة شنغهاي للتعاون، المقرر عقدها يومي الأحد والاثنين في مدينة تيانجين.
ودُعي بعضهم، من بينهم بوتين وبزشكيان، لتمديد إقامتهم حتى الأربعاء، لحضور استعراض عسكري ضخم في بكين، احتفالًا بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان.
ولهذه المناسبة، سيقوم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بزيارة نادرة خارج بلاده، للقاء شي في الصين المجاورة.
وأصبحت كوريا الشمالية أحد أهم حلفاء روسيا في حربها ضد أوكرانيا. وتؤكد وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية أن كوريا الشمالية أرسلت آلاف الجنود للقتال إلى جانب روسيا.
-
أخبار متعلقة
-
الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين
-
حديقة زهور البيت الأبيض تغضب ترامب
-
غارات إسرائيلية مكثفة على النبطية جنوب لبنان
-
الحوثيون يتوعدون إسرائيل بـ(الثأر)
-
الدنمارك تدعم تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل
-
3 وفيات بانقلاب قطار في مصر
-
الحوثيون: استشهاد رئيس وزراء صنعاء أحمد الرهوي
-
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تمد يدها لغزة عبر خط المياه الناقل