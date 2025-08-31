الأحد 2025-08-31 12:15 م
 

بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 
الأحد، 31-08-2025 11:21 ص
الوكيل الإخباري-   وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إلى مدينة تيانجين في شمال الصين لحضور قمة إقليمية يستضيفها نظيره شي جينبينغ، ويشارك فيها قرابة 20 من قادة العالم.اضافة اعلان


وسيكون بوتين والرئيسان الإيراني مسعود بزشكيان، والتركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ضمن 20 من قادة العالم الذين سيحضرون قمة منظمة شنغهاي للتعاون، المقرر عقدها يومي الأحد والاثنين في مدينة تيانجين.

ودُعي بعضهم، من بينهم بوتين وبزشكيان، لتمديد إقامتهم حتى الأربعاء، لحضور استعراض عسكري ضخم في بكين، احتفالًا بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان.

ولهذه المناسبة، سيقوم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بزيارة نادرة خارج بلاده، للقاء شي في الصين المجاورة.

وأصبحت كوريا الشمالية أحد أهم حلفاء روسيا في حربها ضد أوكرانيا. وتؤكد وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية أن كوريا الشمالية أرسلت آلاف الجنود للقتال إلى جانب روسيا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إربد

أخبار محلية افتتاح معرض فن تشكيلي بعنوان "ظلال ملونة" في إربد

عغغ

فن ومشاهير وعكة صحية تُجبر جورج كلوني على الانسحاب من مهرجان البندقية

الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين

عربي ودولي الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين

جمعية البنوك

أخبار محلية جمعية البنوك: تثبيت التصنيف الائتماني يعكس الثقة الدولية بصلابة الاقتصاد الوطني

بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

عربي ودولي بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

555454

منوعات مأساة في كركوك.. جد عراقي يضحي بحياته لإنقاذ حفيديه من الغرق -فيديو

م

فن ومشاهير رد صادم من شمس البارودي على منتقدي منشوراتها عن حسن يوسف



 
 





الأكثر مشاهدة