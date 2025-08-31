بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

11:21 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744232 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إلى مدينة تيانجين في شمال الصين لحضور قمة إقليمية يستضيفها نظيره شي جينبينغ، ويشارك فيها قرابة 20 من قادة العالم. اضافة اعلان





وسيكون بوتين والرئيسان الإيراني مسعود بزشكيان، والتركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ضمن 20 من قادة العالم الذين سيحضرون قمة منظمة شنغهاي للتعاون، المقرر عقدها يومي الأحد والاثنين في مدينة تيانجين.



ودُعي بعضهم، من بينهم بوتين وبزشكيان، لتمديد إقامتهم حتى الأربعاء، لحضور استعراض عسكري ضخم في بكين، احتفالًا بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان.



ولهذه المناسبة، سيقوم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بزيارة نادرة خارج بلاده، للقاء شي في الصين المجاورة.



وأصبحت كوريا الشمالية أحد أهم حلفاء روسيا في حربها ضد أوكرانيا. وتؤكد وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية أن كوريا الشمالية أرسلت آلاف الجنود للقتال إلى جانب روسيا.