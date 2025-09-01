بلدية الزعتري والمنشية تطرح عطاء تشغيل وتجهيز بئر ارتوازي

وقال السرحان اليوم الاثنين، إن الهدف من هذا المشروع هو المساهمة في سد النقص الحاصل في كميات المياه لدى شركة مياه اليرموك من خلال تشغيل بئر مياه لتوفير مياه الشرب للمواطنين في مناطق بلدية الزعتري والمنشية.
وأشار إلى ان المشروع يسهم في تحسين التزويد المائي في تلك المناطق، وتوفير مردود مالي يدعم موازنة البلدية، من خلال شراكة فاعلة بين البلدية وشركة مياه اليرموك.
وأضاف، أنه تم خلال مدة تنفيذ المشروع، التي استغرقت 72 يوماً، إنجاز جميع الأعمال اللازمة والضرورية لتشغيل البئر، مشيرا إلى أن العمل جارٍ مع شركة كهرباء إربد لإيصال التيار الكهربائي إلى البئر الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 50 متراً مكعباً في الساعة، وفقاً لتقرير صادر عن مختبرات سلطة المياه.
وبيّن السرحان أن البئر الارتوازي تم حفره خلال فترة المجلس البلدي السابق، بكلفة مالية بلغت 180 ألف دينار، إضافة إلى بناء خزانات لتجميع المياه بقيمة 10 آلاف دينار.
