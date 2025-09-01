لابيد يحذّر: فوز نتنياهو مجدّدًا يعني "نهاية الصهيونية" وانهيار إسرائيل

وقال لابيد في مؤتمر لحزب «يش عتيد»: «نحن أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ الدولة. إذا لم نتحرك الآن، فلن يتبقى شيء لإنقاذه بعد عامين، وستُغلق نافذة الفرصة».
وشدّد على ضرورة إقرار دستور لإسرائيل، إلى جانب مواجهة الفساد وتعزيز حماية الشرطة والمحاكم، مؤكدًا أن هذه الخطوات باتت ملحّة للحفاظ على وجود إسرائيل.
وفي وقت سابق دعا لابيد الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتذار عن موت الأطفال في غزة، معتبرًا أن ذلك يصبّ في مصلحة إسرائيل دوليًا. وأكد أن هناك خطة وافقت عليها حماس، لكن الحكومة «تتلاعب والمختطفون يموتون»، رافضًا اقتراح تشكيل حكومة جديدة.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن وثيقة داخلية سرية أعدّها الجيش الإسرائيلي تقرّ بشكل قاطع بفشل عملية «عربات جدعون» التي بدأت في مايو الماضي في تحقيق أهدافها.
وفي كلمة أمام البرلمان البريطاني اليوم الاثنين أوضح وزير الخارجية البريطاني أن حكومته عازمة على المضي قدمًا في الاعتراف بدولة فلسطين إذا لم تستجب إسرائيل للشروط التي وضعتها لندن.
وفي كلمته أشار لامي إلى أن رئيس الوزراء كير ستارمر وضع ثلاثة شروط رئيسية: وقف إطلاق النار في غزة، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الصراع، ووقف خطط الضم في الضفة الغربية. وقال لامي: «ما زلنا على طريق الاعتراف بفلسطين»، مضيفًا أنه لن يُتخذ قرار نهائي قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 سبتمبر.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
زامير مهاجما الكابينت الإسرائيلي: أين كنتم يوم هزمتنا حماس؟
-
رسالة حادة من المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية إلى بن غفير بشأن المظاهرات
-
إعلام عبري: حماس تفاجئ قوات الاحتلال باستخدام أنفاق "مدمّرة" سابقاً
-
بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية بعد تلميحات حكومة الكيان
-
98 شهيدا بغزة خلال 24 ساعة
-
الاحتلال يفرض تشديدا أمنيا على الخليل
-
رابطة من العلماء: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
-
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرفض صفقة تبادل الأسرى