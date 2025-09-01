لابيد يحذّر: فوز نتنياهو مجدّدًا يعني "نهاية الصهيونية" وانهيار إسرائيل

الإثنين 2025-09-01 11:19 م
 

الإثنين، 01-09-2025 10:21 م
الوكيل الإخباري-   قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، مساء اليوم الاثنين، إن فوز ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجدّدًا في الانتخابات «سيكون نهاية الصهيونية وانهيار إسرائيل».اضافة اعلان


وقال لابيد في مؤتمر لحزب «يش عتيد»: «نحن أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ الدولة. إذا لم نتحرك الآن، فلن يتبقى شيء لإنقاذه بعد عامين، وستُغلق نافذة الفرصة».

وشدّد على ضرورة إقرار دستور لإسرائيل، إلى جانب مواجهة الفساد وتعزيز حماية الشرطة والمحاكم، مؤكدًا أن هذه الخطوات باتت ملحّة للحفاظ على وجود إسرائيل.

وفي وقت سابق دعا لابيد الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتذار عن موت الأطفال في غزة، معتبرًا أن ذلك يصبّ في مصلحة إسرائيل دوليًا. وأكد أن هناك خطة وافقت عليها حماس، لكن الحكومة «تتلاعب والمختطفون يموتون»، رافضًا اقتراح تشكيل حكومة جديدة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن وثيقة داخلية سرية أعدّها الجيش الإسرائيلي تقرّ بشكل قاطع بفشل عملية «عربات جدعون» التي بدأت في مايو الماضي في تحقيق أهدافها.

وفي كلمة أمام البرلمان البريطاني اليوم الاثنين أوضح وزير الخارجية البريطاني أن حكومته عازمة على المضي قدمًا في الاعتراف بدولة فلسطين إذا لم تستجب إسرائيل للشروط التي وضعتها لندن.

وفي كلمته أشار لامي إلى أن رئيس الوزراء كير ستارمر وضع ثلاثة شروط رئيسية: وقف إطلاق النار في غزة، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الصراع، ووقف خطط الضم في الضفة الغربية. وقال لامي: «ما زلنا على طريق الاعتراف بفلسطين»، مضيفًا أنه لن يُتخذ قرار نهائي قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 سبتمبر.

