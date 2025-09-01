الإثنين 2025-09-01 08:01 م
 

حماس تعلّق على الخطة الأميركية: غزة ليست للبيع

حماس تعلّق على الخطة الأميركية: غزة ليست للبيع
حماس تعلّق على الخطة الأميركية: غزة ليست للبيع
 
الإثنين، 01-09-2025 06:56 م
الوكيل الإخباري-   رفض مسؤولان في حركة حماس ما يُحكى عن خطة أميركية لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلائه من سكانه وتحويله إلى منطقة اقتصادية وسياحية، بعد تقارير في هذا الشأن وردت في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.اضافة اعلان


وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس موجهاً كلامه للإدارة الأميركية، تعليقاً على الخطة: "انقعوها واشربوا ماءها، كما يقول المثل الفلسطيني بالعامية"، مضيفاً "غزة ليست للبيع".

وأضاف أن غزة "ليست مدينة على الخريطة أو جغرافيا منسية، بل هي جزء من الوطن الفلسطيني الكبير".

وأكد نعيم "رفض حماس ورفض شعبنا" للخطة التي تنص—بحسب الصحيفة الأميركية—على نقل كل سكان القطاع الفلسطيني إلى خارج غزة، الذي يُوضع تحت إشراف أميركي لمدة عشر سنوات لتحويله إلى منطقة سياحية ومركز للتكنولوجيا المتقدمة.

وقالت الصحيفة إن الخطة تتألف من 38 صفحة وتنص على مغادرة "طوعية" للسكان إلى دولة أخرى، أو إلى مناطق داخل القطاع تخضع لقيود، وذلك خلال فترة إعادة الإعمار.

وقال مسؤول آخر في حماس طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس: "ترفض حماس ترفض كل هذه الخطط التي تهجّر أبناء شعبنا وتبقي المحتل على أرضنا. إنها خطط بدون قيمة وظالمة".

وأضاف أن حماس "لم تتلقَّ أي شيء رسمي بشأن مثل هذه الخطط. سمعنا عنها في وسائل إعلام".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأحد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس هذه الخطة.

وتابعت أن الخطة وُضعت بناء على رؤية ترامب المعلنة لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

ويوضع القطاع، خلال فترة الإعمار، تحت إدارة صندوق باسم "إعادة إعمار غزة، صندوق الإنعاش الاقتصادي والتحول" (GREAT Trust).

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب وكالة فرانس برس التعليق على هذا التقرير.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جهاز الأمن الأوكراني يوجه اتهامات جديدة لقديروف

عربي ودولي جهاز الأمن الأوكراني يوجه اتهامات جديدة لقديروف

بدء أعمال صيانة طريق الرصيف الملوكي في معان لضمان سلامة المسافرين

أخبار محلية بدء أعمال صيانة طريق الرصيف الملوكي في معان لضمان سلامة المسافرين

ا

أخبار محلية العضايلة: الأردن أبقى على أولوية القضية الفلسطينية خلال رئاسته لمجلس الجامعة العربية

ارشيفية

أخبار محلية الزراعة: حملة ترقيم المواشي تكشف حيازات وهمية تحصل على أعلاف

ت

أخبار محلية بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة لمشروع طريق إربد الدائري

الجانب المظلم للفواكه .. كيف تدمر أسنانك دون أن تشعر؟

طب وصحة الجانب المظلم للفواكه .. كيف تدمر أسنانك دون أن تشعر؟

ا

أخبار محلية أمين عام الصحة يتفقد مراكز صحية في جرش

البريد الأردني يبحث ووزارة العدل توسيع التعاون

أخبار محلية البريد الأردني يبحث ووزارة العدل توسيع التعاون



 
 





الأكثر مشاهدة