زلزال يضرب شرقي أفغانستان ويخلّف أكثر من 500 قتيل

الوكيل الإخباري- لقي أكثر من 500 شخص مصرعهم، وأصيب ما لا يقل عن 1000 آخرين في الزلزال الذي ضرب ولاية كونار شرقي أفغانستان مساء الأحد، بقوة 6 درجات. اضافة اعلان





وصرّح مسؤول في وزارة الإعلام الأفغانية أن أكثر المناطق تضررًا كانت في ولاية كونار، حيث أُغلقت الطرق نتيجة الانهيارات الأرضية.



وأكد المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن عمليات البحث والإنقاذ تجري باستخدام طائرات الهليكوبتر.



من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة، ذبيح الله مجاهد، في منشور على منصة "إكس"، الأحد، سقوط ضحايا جراء الزلزال.



وقال مجاهد في منشوره: "للأسف، تسبب زلزال اليوم بخسائر في الأرواح والممتلكات في المقاطعات الشرقية".



وأفاد مسؤولون بأن هذا الزلزال يُعد من أقوى الزلازل التي ضربت البلاد.

من جهة أخرى، تم تسجيل هزتين ارتداديتين على الأقل في المنطقة، إحداهما بقوة 5.2 درجة.