حملة إعلامية دولية تدعو للتنديد بجرائم إسرائيل ضد الصحفيين

الوكيل الإخباري- شاركت أكثر من 250 وسيلة إعلامية من نحو 70 دولة حول العالم اليوم الاثنين في حملة للتنديد بقتل إسرائيل عدداً كبيراً من الصحفيين الفلسطينيين في غزة. اضافة اعلان





وتأتي هذه الحملة بمبادرة من منظمتي "مراسلون بلا حدود" و"آفاز" غير الحكوميتين، وتشمل وضع شريط باللون الأسود على الصفحات الأولى للصحف وافتتاحيات ولافتات على المواقع الإلكترونية ورسائل صوتية عبر الإذاعة والقنوات المرئية والتلفزيون تطالب بحماية الصحفيين الفلسطينيين ومعاقبة إسرائيل على جرائمها، ومنح وسائل الإعلام الأجنبية حرية الوصول إلى غزة.



ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، عرضت معظم الصحف المشاركة بالحملة رسالة على خلفية سوداء تقول: "بالمعدل الذي يقتل فيه الجيش الإسرائيلي الصحفيين في غزة، لن يبقى قريباً أحد لينقل ما يحدث"، ومن هذه الصحف: لومانيتيه في فرنسا، وبوبليكو في البرتغال، ولا ليبر في بلجيكا.



وتأتي الحملة التي تشارك فيها أيضاً صحيفة "لوريان لو جور" (لبنان)، و"ذا إنترسبت" (مؤسسة إعلامية استقصائية أميركية)، وصحيفة "دي تاغس تسايتونغ" (ألمانيا)، بعد أسبوع من الضربات الإسرائيلية التي أودت بعشرين شخصاً بينهم خمسة صحفيين في مستشفى ناصر في خانيونس بجنوب القطاع.



وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان: "تندد هذه المنظمات وهيئات التحرير بالجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين، وتدعو إلى حمايتهم وإجلائهم على نحو عاجل، وتطالب بالسماح بدخول الصحافة الدولية إلى القطاع باستقلالية".



وأشارت إلى أنها رفعت أربع شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين في قطاع غزة على مدار الاثنين وعشرين شهراً الماضية.



وأحصت منظمة مراسلون بلا حدود استشهاد أكثر من 210 صحفيين منذ بدء الحرب والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.