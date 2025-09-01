الإثنين 2025-09-01 11:18 م
 

شحادة: القطاع الصناعي من أهم الروافع للاقتصاد الوطني

الوكيل الإخباري- أكد وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، أن القطاع الصناعي يعد من أهم الروافع للاقتصاد الوطني.

وأضاف شحادة خلال جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026- 2029، الخاصة بقطاع الصناعة والتي عقدت برئاسة الوزراء اليوم الاثنين؛ إن رؤية التحديث الاقتصادي عابرة للحكومات، وهو ما تجسده السياسة الاقتصادية لحكومة الدكتور جعفر حسان، التي تولي القطاع الصناعي أهمية كبيرة، انطلاقاً من أثره المباشر في المؤشرات الاقتصادية المحلية.

د الوطني والقطاع الصناعي بمختلف تفرعاته، من حيث الأثر المباشر على الناتج المحلي الإجمالي، وتشغيل العمالة، لافتا إلى ضرورة التركيز على الفرص التي يمتلكها القطاع الصناعي، والتي تظهر جلية في أرقام الصادرات الوطنية التي حققت أرقاماً قياسية إلى سوريا والعراق وغيرها من الدول العربية والعالمية.

 
 
