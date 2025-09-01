شحادة: القطاع الصناعي من أهم الروافع للاقتصاد الوطني

الوكيل الإخباري- أكد وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، أن القطاع الصناعي يعد من أهم الروافع للاقتصاد الوطني.

وأضاف شحادة خلال جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026- 2029، الخاصة بقطاع الصناعة والتي عقدت برئاسة الوزراء اليوم الاثنين؛ إن رؤية التحديث الاقتصادي عابرة للحكومات، وهو ما تجسده السياسة الاقتصادية لحكومة الدكتور جعفر حسان، التي تولي القطاع الصناعي أهمية كبيرة، انطلاقاً من أثره المباشر في المؤشرات الاقتصادية المحلية.