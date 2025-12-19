الجمعة 2025-12-19 02:12 م

أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح لمنصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
الوكيل الإخباري-    رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بانتخاب العراقي برهم صالح لمنصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة خلفا للإيطالي فيليبو غراندي.

وأعرب أبو الغيط في منشور له على صفحته الرسمية على منصة (إكس)، عن ثقته بأن صالح سيوظف خبراته العميقة والمعتبرة من أجل تخفيف أزمات اللاجئين في العالم وبشكل خاص في المنطقة.

 
 


