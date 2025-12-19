أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح لمنصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين

الوكيل الإخباري- رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بانتخاب العراقي برهم صالح لمنصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة خلفا للإيطالي فيليبو غراندي.

