السفير الروسي في أوسلو: لندن تستعين بالآخرين لمراقبة الغواصات الروسية

وأضاف كورتشونوف في تصريحات لوكالة "نوفوستي" :"لا تُخفي لندن أن هذه الإجراءات تهدف إلى "الردع" العسكري لبلادنا، والبريطانيون، كما نعلم، يُفضّلون الاستعانة بمصادر خارجية في مثل هذه المهام الخطرة".
وكانت بريطانيا والنرويج قد أعلنتا الاتفاق على تسيير دوريات بحرية مشتركة لتتبع الغواصات الروسية وحماية البنية التحتية الحيوية للناتو.
-
أخبار متعلقة
-
إحباط مخطط إرهابي كبير.. إيران تعتقل عناصر شبكة تعمل لصالح إسرائيل
-
فيفا يقدّم النسخة الأولى من "جائزة السلام" خلال قرعة كأس العالم 2026
-
الرئيس اللبناني لوفد مجلس الأمن: لا نريد الحرب ولا رجوع عن حصر السلاح بيد الجيش
-
الفاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في تشرين الثاني
-
روسيا: فرض قيود على حركة الطيران بعدد من المطارات الدولية جنوبي البلاد
-
اليونيفيل: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاك واضح للقرار الأممي 1701
-
المحكمة العليا الأميركية تسمح لولاية تكساس بإجراء انتخابات وفق الدوائر الجديدة
-
الخارجية المصرية توجه تحذيراً عاجلاً لرعاياها في الخارج