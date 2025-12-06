السبت 2025-12-06 10:44 ص

السفير الروسي في أوسلو: لندن تستعين بالآخرين لمراقبة الغواصات الروسية

أرشيفية
السبت، 06-12-2025 09:19 ص

الوكيل الإخباري-   قال السفير الروسي في أوسلو نيكولاي كورشونوف إن لندن تعتمد على "مصادر خارجية" لتنفيذ المهام الخطرة، في إشارة إلى تعاونها مع أوسلو واتفاقهما البحري لرصد الغواصات.

وأضاف كورتشونوف في تصريحات لوكالة "نوفوستي" :"لا تُخفي لندن أن هذه الإجراءات تهدف إلى "الردع" العسكري لبلادنا، والبريطانيون، كما نعلم، يُفضّلون الاستعانة بمصادر خارجية في مثل هذه المهام الخطرة".

وكانت بريطانيا والنرويج قد أعلنتا الاتفاق على تسيير دوريات بحرية مشتركة لتتبع الغواصات الروسية وحماية البنية التحتية الحيوية للناتو.

 

RT

 
 


