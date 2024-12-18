 
الأربعاء 2024-12-18 10:06 ص
 

ترامب يقاضي صحيفة وشركة لاستطلاعات الرأي لأنها توقعت فوز هاريس

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الأربعاء، 18-12-2024 09:09 ص
الوكيل الإخباري-   رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة بولاية أيوا وشركة استطلاعات رأي كانت وراء نشر توقع غير صحيح بفوز منافسته كامالا هاريس، متهما إياهما بالتدخل في الانتخابات.اضافة اعلان


وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إنه ينظر إلى هذا التحرك، الذي تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية على نطاق واسع الثلاثاء، على أنه أحدث طلقة تحذيرية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين مما قد يحدث في ظل ولاية ترامب الثانية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التسوية المفاجئة التي قامت بها مؤسسة إخبارية كبرى، وهي قناة إيه بي سي نيوز، خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي وافقت بموجبها على دفع 15 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير ضد المذيع ومقدم البرامج جورج ستيفانوبولوس.

وفي مقابلة مع سياسي جمهوري في وقت سابق من هذا العام، أشار ستيفانوبولوس بشكل غير صحيح إلى إدانة ترامب بالاغتصاب في قضية في نيويورك تتعلق بالكاتبة إي جين كارول.

وأثارت التسوية التي قامت بها شبكة إيه بي سي انتقادات لاذعة من قبل العاملين في وسائل الإعلام وخارجها، حيث رأى الكثيرون أن الشبكة لم تكن بحاجة إلى التسوية، بسبب الحماية القوية لحرية التعبير في الدستور الأمريكي بموجب التعديل الأول.

روسيا اليوم
 
gnews

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