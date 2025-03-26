ترامب يوقع أمرا تنفيذيا شاملا لإصلاح الانتخابات الأمريكية يتضمن شرطا بالوثائق

الوكيل الإخباري- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أمرا تنفيذيا شاملا لإصلاح الانتخابات، يتضمن شرط تقديم إثبات الجنسية بالوثائق للتسجيل للتصويت في الانتخابات الاتحادية.

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