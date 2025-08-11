الإثنين 2025-08-11 12:36 م
 

تركيا: مصرع شخص وإصابة 29 بهزة أرضية قوتها 6.1

لقي شخص مصرعه وأُصيب 29 بجروح جراء هزة أرضية ضربت ولاية باليكسير غربي تركيا، أمس الأحد، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا. وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، قال وزير الداخلية إن شخ
علم تركيا
 
الإثنين، 11-08-2025 12:13 م
الوكيل الإخباري-   لقي شخص مصرعه وأُصيب 29 بجروح جراء هزة أرضية ضربت ولاية باليكسير غربي تركيا، أمس الأحد، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا.


وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، قال وزير الداخلية إن شخصًا يبلغ من العمر 81 عامًا لقي مصرعه أثناء انتشاله من تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن الإصابات كلها غير حرجة.

وضربت هزة أرضية بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الأحد، قضاء صيندرغي بولاية باليكسير، على عمق 11 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تبعت الهزة الأرضية ثلاث هزات ارتدادية بقوة 4.6 درجات، و4.1 درجة، و4 درجات على التوالي.
 
 
