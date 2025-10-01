الأربعاء 2025-10-01 05:00 م
 

ترمب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر تهديدا لأمن اميركا

الأربعاء، 01-10-2025 03:56 م
الوكيل الإخباري-    أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع أمرا رئاسيا يعتبر أي هجوم على أراضي قطر أو سيادتها تهديدا لأمن الولايات المتحدة الأميركية.اضافة اعلان


وذكر البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن الأمر الرئاسي الذي وقع عليه ترمب يعزز بشكل كبير التزام الولايات المتحدة بأمن قطر.

وأضاف أن الأمر الرئاسي ينص على اتخاذ الولايات المتحدة التدابير المناسبة للدفاع عن مصالحها ومصالح قطر.
وأكد أن دولة قطر ساهمت كوسيط في مساعي الولايات المتحدة لحل النزاعات الإقليمية والدولية الهامة.
 
 
