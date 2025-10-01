ترمب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر تهديدا لأمن اميركا

وذكر البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن الأمر الرئاسي الذي وقع عليه ترمب يعزز بشكل كبير التزام الولايات المتحدة بأمن قطر.
وأضاف أن الأمر الرئاسي ينص على اتخاذ الولايات المتحدة التدابير المناسبة للدفاع عن مصالحها ومصالح قطر.
وأكد أن دولة قطر ساهمت كوسيط في مساعي الولايات المتحدة لحل النزاعات الإقليمية والدولية الهامة.
