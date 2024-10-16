تستهدف المدنيين.. استخدام مسيرات انتحارية أوتوماتيكية أوكرانية في منطقة كورسك

الوكيل الإخباري- تعمل بعض المسيرات الانتحارية الأوكرانية في منطقة كورسك بنظام أوتوماتيكي، حيث توجه ضربات إلى أهداف متحركة دون التمييز بين العسكريين و المدنيين.



وقال جندي من قوات "أحمد" الروسية الخاصة المحاربة في مقاطعة كورسك في تصريح أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم نوعين من المسيرات الضاربة: المجموعة الأولى هي مسيرات FPV التي يتم التحكم فيها من قبل المشغّل. أما المجموعة الثانية فهي عبارة عن مسيرات أوتوماتيكية تحلق تماشيا مع مسار معين لها، وبصورة خاصة على طول الطرق حيث تستجيب لكل التحركات.



وتابع الجندي قائلا:" إن هذه المسيرات تستخدم ذخائر حارقة تحرق سيارات، ولا تهتم لمن بداخلها عسكريون أو مدنيون، فهي ترى سيارة وتضربها فورا. وعندما دخلت قوات "أحمد" إلى أحد المواقع بالقرب من مدينة سودجا لاحظت العدد الكبير من السيارات المحترقة على الطرق وأطرافها. كان المدنيون يتنقلون فيها إما للفرار، أو لمساعدة أقاربهم، أو خرجوا من المنزل بحثا عن الطعام أو الدواء. والأوكرانيون يقتلون كل من يستطيعون قتله بشكل عشوائي".

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يذكر أن الأوكرانيين يستخدمون كذلك لتوجيه ضربات إلى المدنيين مسيرات "بابا ياغا" الثقيلة التي تزرع الألغام على الطرق.

RT